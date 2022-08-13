Емельяненко о поражении Дацика от Каримова: «Все было ясно сразу. Дацик сейчас не тренируется, пузо отъедает»

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился мнением о поражении Вячеслава Дацика от Ислама Каримова на турнире лиги Hardcore Boxing.

Дацик отправил Каримова в нокдаун в начале первого раунда, но его соперник поднялся на ноги. Каримов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

«У нас в боях часто бывает, что на первых секундах попадают. Самая жесткая версия была в Pride, там разрешали добивать, когда человек уже без сознания. Чтобы потом никаких споров не возникало. Сейчас судьи часто ошибаются, рано останавливают бои. А тут все было ясно сразу.

Я немножко интересуюсь насчет Дацика, знаю, что он сейчас не тренируется, продолжает наедать себе пузо, перестал ходить в спортзал. Когда у него был контракт, он работал в Федерации бокса, было заметно, что он привел себя в порядок, избавился от лишнего веса, ездил на сборы, тренировался. Он думает, что может на старом багаже дальше выступать, но нужно постоянно расти и прогрессировать. Я до сих пор учусь, хотя уже не помню, сколько лет занимаюсь смешанными единоборствами», — сказал Емельяненко.

24 сентября Емельняненко предстоит провести бой против Вячеслава Дацика в лиге Hardcore Boxing.