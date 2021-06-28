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Нурмагомедов — о своем возможном возвращении в UFC

11:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент UFC Дана Уайт уговаривает его вернуться в спорт.«Пару недель назад Абдель-Азиз сказал мне, что ему звонил Дана и спросил: «А почему

Хабиб никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Я ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже неинтересно это. Я принял решение, но Дэйна не сдается», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

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