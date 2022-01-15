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Сегодня, 12:25

Александр Емельяненко показал свою актуальную форму

Роман Шишов
Корреспондент
Александр Емельяненко показал свою актуальную форму.
Фото Instagram

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свое фото в Instagram.

«Кубики уже скоро», — написал 40-летний боец.

Напомним, в последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.

Александр Емельяненко
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