Александр Емельяненко показал свою актуальную форму

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свое фото в Instagram.

«Кубики уже скоро», — написал 40-летний боец.

Напомним, в последнем бою Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. Всего у него 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Недавно стало известно о том, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал менеджера Емельяненко Азамата Бостанова, который подозревается в изнасиловании и избиении.