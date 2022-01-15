Максимальный срок карантина Хабиба в Сингапуре составляет 10 дней

Пресс-секретарь промоушена One Championship Тэмми Чан рассказала, что максимальный срок карантина бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова составляет 10 дней.

«Нурмагомедов находится на карантине в одной из гостиниц Сингапура, где его сопровождают представители One Championship. Он может досрочно выйти из карантина и вылететь из Сингапура после того, как сдаст его тест на коронавирус покажет отрицательный результат», — приводит ТАСС слова Чан.

Вчера, 14 января стало известно, что Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус. 33-летний россиянин приехал в Сингапур, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам One Championship, на котором должен выступить его подопечный Сайгид Изагахмаев.