Шон Стриклэнд рассказал, как Максим Гришин уронил его в спарринге

7-й номер среднего веса UFC Шон Стриклэнд поделился подробностями жесткого спарринга с российским полутяжеловесом Максимом Гришиным.

«Возвращаюсь домой из Вегаса, и думаю, многие из вас, хейтеры, обрадуются, узнав, что меня на днях уронили, — сказал Стриклэнд в видеообращении в своем Instagram. — «Живи с мечом и умри от меча» — я люблю играть в эти опасные игры. Мы постоянно рубимся с Максом, между нами бывают войны.

И в этом спарринге он хотел вырубить меня, я хотел вырубить его, и за 5 секунд до конца он поднырнул, и я попал ему локтем в висок. Отличный удар был, кстати. Но он попал в ответ и уронил меня. Я подскочил, зацепился за него, но мой тренер взял меня за шкирку и вытолкал из зала. Иначе я бы продолжил рубиться дальше. Это было хорошее дерьмо, Макс, спасибо, что сделал меня скромнее. Хочу реванш. Наверное, у меня, в конце концов, будет энцефалопатия от всех этих войн в спарринге, но они нужны мне, чтобы подвести себя к бою".

5 февраля Стриклэнд проведет поединок против Джека Херманссона на UFC Fight Night.