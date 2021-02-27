Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал журналистам, где планирует продолжить бойцовскую карьеру. В пятницу 39-летний Емельяненко посетил турнир АСА 118. Это было его первое публичное появления после боя с Магомедом Исмаиловым, который состоялся 24 июля прошлого года — тогда Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

— На голых кулаках драться будете? — вопрос Емельяненко.

— Буду.

— А как скоро?

— Пока точно не знаю. Есть несколько предложений с нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами — там и буду выступать.

— Про бои на голых кулаках понятно, а вот когда в ММА вернетесь? Есть ли такое желание вообще?

— Есть желание и есть много предложений. Сейчас начну рассматривать. Я же говорю, кто ценой убьет — там и буду выступать. И АСА заинтересованы, чтобы я у них выступил. Предложений жду.

(Ислам Бабаджанов)