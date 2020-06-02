Александр Емельяненко назвал Чечню вторым домом

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к Чеченской Республике. Там он часто проводит тренировочные лагеря.

— У меня прекрасные ассоциации с Чечней, это мой второй дом, — сказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой на ее YouTube-канале. - Я здесь не чувствую себя гостем. Здесь я знаю все условия, традиции и законы. Тут очень хороший тренировочный лагерь, много ребят, занимающихся в спортзале. Мне здесь комфортно, я тут свой.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.