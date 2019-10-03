Александр Емельяненко: «Кокляев чересчур уверовал в себя. Но он меня даже не разозлил»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» потасовку со стронгменом Михаилом Кокляевым в эфире передачи журналиста Азамата Бостанова.

Опубликовано видео конфликта Емельяненко и Кокляева

— Он не удержался, начал раньше времени в драку лезть, — сказал Емельяненко. — Стал кепками бросаться, ну я ему и вернул — тем же способом. Больше ничего с моей стороны не было.

— Я не знаю, почему он так взбесился, — отметил боец. — Мы просто сидели и разговаривали. А тут он подорвался, драться полез, его оттаскивать стали. Он чересчур уверовал в себя. А у народа мнение о нем — русский богатырь, веса таскает, спокойный.

— Нет, он меня вообще не разозлил. У меня нервы — стальные канаты, — добавил Емельяненко.

По словам бойца, он не будет менять свою тактику на бой с Кокляевым. Емельяненко ранее заявил «СЭ», что не будет стремиться быстро нокаутировать соперника, даст ему поработать и продемонстрирует свое тотальное превосходство.

— Нет, свою тактику менять не буду — ну, чтобы разговоров не было ( о случайности победы. — Прим. «СЭ»). Я — профессионал. На бой выхожу без нервов, хдаднокровным, — отметил Емельяненко.

Бой по правилам бокса между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве. (Илья Андреев)