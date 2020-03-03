Александр Емельяненко: «Харитоша, ты опять зашипел на просторах интернета»

Российский боец MMA Александр Емельяненко записал видеообращение к Сергею Харитонову.

— Харитоша, ты опять зашипел на просторах интернета, — сказал Емельяненко на видео в Instagram. — Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стисал? Люди, купите ему коробку «Чупа-чупсов». Пусть лучше сосет, чем вафельку свою разевает. От меня тебе привет, Харитоша. Двойной привет!

38-летний Емельяненко одержал 29 побед в 37 поединках, 21 раз выиграв нокаутом.

39-летний Харитонов провел 39 боев, одержав 30 побед, в том числе 18 нокаутом.

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