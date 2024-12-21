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Александр Емельяненко нокаутировал Гончарова за 36 секунд на турнире в Назрани

Руслан Минаев
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Алексей Гончаров (слева) и Александр Емельяненко.
Фото Скриншот трансляции «Матч Боец»

Российский боец ММА Александр Емельяненко досрочно завершил свой бой после возвращения.

На турнире NFL 2 в Назрани он нокаутировал Алексея Гончарова на 36-й секунде первого раунда.

43-летний Емельяненко одержал 29-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения и одна ничья. Последний бой россиянин провел в ноябре 2021 года уступил бразильцу Марсио Сантосу болевым приемом.

33-летний Гончаров проиграл пятый бой в карьере, на его счету четыре победы.

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за&nbsp;36 секунд. Александр Емельяненко нокаутировал стендап-комика за 36 секунд! Соперник даже опомниться не успел
Александр Емельяненко
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Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
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