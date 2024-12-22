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Александр Емельяненко после победы над Гончаровым: «Заводите следующего»

Руслан Минаев
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Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд.
Фото Скриншот трансляции «Матч Боец»

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал победу над Алексеем Гончаровым на турнире NFL 2 в Назрани. Поединок завершился победой Емельяненко техническим нокаутом на 36-й секунде.

«Хорошее ощущение. Я продышался чуть-чуть, размялся, готов дальше. Заводите следующего. Готов дальше выступать, драться, побеждать и радовать вас, люди добрые, своими победами», — цитирует бойца RT.

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за&nbsp;36 секунд. Александр Емельяненко нокаутировал стендап-комика за 36 секунд! Соперник даже опомниться не успел

43-летний Емельяненко одержал 29-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения и одна ничья.

Источник: RT
Александр Емельяненко
ММА
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Александр Емельяненко нокаутировал Гончарова за 36 секунд на турнире в Назрани

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