Александр Емельяненко не собирается завершать карьеру: «Хочу выступить, еще подраться»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о желании вернуться в ММА.

«Хочу выступить, еще подраться. Я в отличной, замечательной форме. Каждый день занимаюсь. Сегодня тренировался, вчера тренировался, завтра пойду в спортзал. Просыпаюсь рано утром в 6 и иду на тренировку», — сказал Емельяненко в интервью «Mash на спорте».

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных ММА. В начале марта 2025 года он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска. Из-за проблем со спиной он не мог ходить.

Свой последний бой Емельяненко провел в декабре 2024 года — он победил техническим нокаутом соотечественника Алексея Гончарова на турнире NFL 2.

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