Алекса Грассо о победе над Шевченко: «Ущипните меня, мне кажется, я сплю»

Новая чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Алекса Грассо (16-3) прокомментировала свою победу над Валентиной Шевченко (22-4).

«Ущипните меня, мне кажется, я сплю, — сказала Грассо. — Я мечтала об этом моменте так долго. Спасибо всем, кто пришел сюда. Удушающий? Я каждый день тренировала этот переход на спину, потому что знала, что она бьет этот удар.

Я знала, что она бьет сильно, она отличный атлет, я тренировалась так усердно, как никогда в жизни. Спасибо моим тренерам — Франсиско, Алессандро, Диего».

Грассо победила Шевченко сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.