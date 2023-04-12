Мераб Двалишвили: «UFC сказали, что О'Мэлли следующим получит бой за титул»

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) рассказал, что Шону О'Мэлли (16-1) гарантирован бой за титул.

«Да, я действительно хочу бой с О'Мэлли, но в UFC сказали, что он — следующий претендент на титул. Титульному бою О'Мэлли ничего не угрожает. Я думаю, UFC защищает его. Я уважаю его, он хороший боец, но ты никогда не знаешь наверняка», — сказал Двалишвили InsideFighting.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.