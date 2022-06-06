Тактаров: «Когда белый парень слушает рэп, это признак страха, слабости перед окружающим миром»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров (17-5) рассказал, что он не слушает рэп и считает, что если белый парень слушает рэп, то это признак страха и слабости перед окружающим миром.

«Я человек другого поколения. Я могу и Мадонну послушать... А вот с рэпом или каким-нибудь панк-роком я, думаю, никогда не сойдусь, — сказал Тактаров в интервью «СЭ». — Для меня рэперы испортили всю мою музыкальную жизнь. Я вижу, американцы белые танцевать под него не хотят. Я ходил только по европейским клубам. Кстати, всех, кого я брал американцев, говорят: «Классно, танцевать можно!» А я говорю: «А че вы тогда рэп-то слушаете?» А они: «Ну... тут так принято, чтобы быть tough guy [крутым парнем], нужно изображать такого гангстера, делать вид, что тебе нравится рэп». А нельзя быть честным к самому себе человеком и слушать то, что тебе нравится?

Хорошо, что в России так не принято. В России проезжаешь, смотрю, рэп начинают слушать. Едут обычно люди, которые боятся своей собственной тени, и у них Тупак Шакур играет... Я не хочу никого обидеть, может, кто-то слушает, потому что ему это нравится, но для меня по большей части когда белый парень слушает рэп, это признак страха, слабости перед окружающим миром».

Тактаров сейчас находится в США, где он на прошедшем турнире UFC Fight Night 207 секундировал Рината Фахретдинова (19-1) и Александра Волкова (35-10).