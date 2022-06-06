Марлон Вера подерется с Домиником Крузом 13 августа на UFC Fight Night

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Домиником Крузом (24-3) 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Об этом пишет информационный портал Sherdog.

Вера находится на пятой строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из трех побед. В последнем бою он победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Круз расположился на восьмой строчке рейтинга легчайшего веса UFC и идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.