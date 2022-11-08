Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:41

Адесанья: «Мое противостояние с Перейрой — это личное»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) подтвердил, что его предстоящий бой с Алексом Перейрой (6-1) будет иметь личный характер.

«Мое противостояние с Перейрой — это личное, — сказал Адесанья на The MMA Hour. — Речь идет обо мне и моем наследии. Я хочу переписать историю. Я покажу людям, на что я способен, потому что они стали об этом забывать. Это поколение тик-тока всегда все забывает, их внимание быстро переключается».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Адесанья дважды проигрывал Перейре в кикбоксинге, их поединки проходили в 2016 и 2017 годах в рамках промоушена Glory.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
0
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Сын президента Федерации тхэквондо Украины умер в Москве
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Мэлли хочет подраться с Марлоном Верой в марте за временный пояс чемпиона UFC

Адесанья признался, после какого боя он плакал в раздевалке
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости