Адесанья признался, после какого боя он плакал в раздевалке

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) рассказал, что позволил эмоциям взять вверх после последнего боя с Джаредом Каннонье (15-6), когда многие фанаты раскритиковали нигерийца за скучное выступление.

«Я стараюсь не держать [критику] в голове, — отметил Адесанья на The MMA Hour. — Но я почувствовал ее [после UFC 276]. Я плакал в раздевалке. Мы с [тренером] Юджином обнялись, и он сказал мне: «Не парься, все будет хорошо», и я такой: «Просто налейте мне бурбона, со мной все будет в порядке». Я обнажил свои чувства и отпустил эту ситуацию. Это хороший способ выпустить эмоции... это расслабляет. [Плакать] — естественная функция человека, и я не знаю, почему все этого так стыдятся».

Адесанья выиграл у Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.