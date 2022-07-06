Адесанья хотел бы попробовать себя в реслинге

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) признался, что задумывался об участии в реслинге.

«Конечно, это то, в чем хотелось бы себя попробовать. Просто ради развлечения. Не говорю, что устроился бы на полноценной основе, но хотел бы поучаствовать в WWE, или в чем-то подобном», — цитирует BT Sport Адесанью.

Напомним, в своем последнем поединке Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46). Бой состоялся 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.