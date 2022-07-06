Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 03:24

Адесанья хотел бы попробовать себя в реслинге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) признался, что задумывался об участии в реслинге.

«Конечно, это то, в чем хотелось бы себя попробовать. Просто ради развлечения. Не говорю, что устроился бы на полноценной основе, но хотел бы поучаствовать в WWE, или в чем-то подобном», — цитирует BT Sport Адесанью.

Напомним, в своем последнем поединке Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46). Бой состоялся 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
ММА
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тейшейра требует реванш с Прохазкой: «Как чемпион, я выигрывал бой»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости