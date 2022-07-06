Алекс Перейра ответил на вызов Хамзата Чимаева

34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) сообщил, что сперва он подерется за титул против чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1), а уже потом рассмотрит предложение провести бой с Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Я иду к своей цели. После поединка с Шоном Стриклэндом люди говорят о моем бое с Исраэлем Адесаньей. Сперва я подерусь с Адесаньей за титул, а уже потом будет видно, что мы будем делать дальше», — сказал Перейра в интервью Helen Yee Sports.

Ранее Чимаев после победы бразильца над Стриклэндом написал в Twitter, что хотел бы подраться с Перейрой.

Перейра нокаутировал Шона Стриклэнда (25-4) в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.