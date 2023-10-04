В среду, 4 октября Абдул-Азиз Абдулвахабов встретится с Мухамедом Коковым в рамках титульного боя турнира ACA 164. Поединок пройдет во дворце спорта «Колизей» в Грозном (Чеченская Республика). Начало боя — в 20.30 по московскому времени.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Боец». Трансляция всего турнира начнется в 15.55 мск, эфир главного боя запланирован на 20.30. Также следить за поединками можно на официальном сайте промоушена.

Полный кард ACA 164:

Мухамед Коков — Абдул-Азиз Абдулвахабов

Клеверсон Сильва — Абдул-Рахман Дудаев

Михаил Дорошенко — Хусейн Халиев

Карлос Фелипе — Салимгерей Расулов

Расул Магомедов — Дави Рамос

Хакран Диас — Дауд Шайхаев

Рыскулбек Ибрагимов — Азамат Пшуков

Айк Казарян- Мурад Каламов

Кайо Битенкурт — Арби Агуев

Зокиржон Хошимов — Мансур Хатуев

Азатбек Кочоров — Абдул Карим Бадахши

Дилдорбек Нурматов — Ахмадхан Эдьмурзаев

Саид Магомед Гимбатов — Имам Витаханов

Винициус Круз — Зелимхан Амиров

Сайгид Абдулаев — Умалат Исрапилов

Виктор Азатян — Хамзат Сакалов

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