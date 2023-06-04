Абубакар Нурмагомедов сделал заявление после поражения от дос Сантоса

Российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов (17-4) поблагодарил всех, кто за него болел на UFC Vegas 74.

«Всем салам алейкум кто за меня переживал и болел! Я себя не оправдываю, надо было работать больше и лучше! Иншалла еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов проиграл Элизеу дос Сантосу (24-7) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.