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UFC Vegas 74: Нурмагомедов проиграл дос Сантосу и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Vegas 74, в главном бою которого Амир Альбази (17-1) победил Кай Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Наилегчайший вес: Амир Альбази (Ирак) победил Кай Кара-Франса (Новая Зеландия) — Раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47).

Полулегкий вес: Алекс Касерес (США) победил Дэниеля Пинеда (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Джим Миллер (США) победил Джесси Батлера (США) — KO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) победил Виктора Альтамирано (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Карин Силва (Бразилия) победила Кетлин Соузу (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Элизеу дос Сантос (Бразилия) победил Абубакара Нурмагомедова (Россия) — Единогласное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Легчайший вес: Дэниел Сантос (Бразилия) победил Джонни Муньоса (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).

Тяжелый вес: Дон'Тейл Майес (США) победил Андрея Орловского (Белоруссия) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Джон Кастанеда (США) победил Муина Гафурова (Таджикистан) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).

Легкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) победил Джейми Малларки (Австралия) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Элиза Рид (США) победила Джин Ю Фрей (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Дамон Блэкшир (США) победил Луан Ласерду (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Филип Линс (Бразилия) победил Максима Гришина (Россия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Абубакар Нурмагомедов
Амир Альбази
Кай Кара-Франс
UFC
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