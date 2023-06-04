UFC Vegas 74: Нурмагомедов проиграл дос Сантосу и другие результаты турнира
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Vegas 74, в главном бою которого Амир Альбази (17-1) победил Кай Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Наилегчайший вес: Амир Альбази (Ирак) победил Кай Кара-Франса (Новая Зеландия) — Раздельное решение судей (47-48, 48-47, 48-47).
Полулегкий вес: Алекс Касерес (США) победил Дэниеля Пинеда (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Джим Миллер (США) победил Джесси Батлера (США) — KO, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) победил Виктора Альтамирано (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).
Наилегчайший вес: Карин Силва (Бразилия) победила Кетлин Соузу (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.
Полусредний вес: Элизеу дос Сантос (Бразилия) победил Абубакара Нурмагомедова (Россия) — Единогласное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).
Предварительные бои:
Легчайший вес: Дэниел Сантос (Бразилия) победил Джонни Муньоса (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).
Тяжелый вес: Дон'Тейл Майес (США) победил Андрея Орловского (Белоруссия) — TKO, 2-й раунд.
Легчайший вес: Джон Кастанеда (США) победил Муина Гафурова (Таджикистан) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).
Легкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) победил Джейми Малларки (Австралия) — TKO, 2-й раунд.
Минимальный вес: Элиза Рид (США) победила Джин Ю Фрей (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легчайший вес: Дамон Блэкшир (США) победил Луан Ласерду (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Филип Линс (Бразилия) победил Максима Гришина (Россия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).