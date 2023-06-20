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Джаред Каннонье: «Я изучал борьбу дагестанцев. Хочу быть как Хабиб и Махачев»

Давид Хачатрян
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC Джаред Каннонье (17-6) заявил, что постоянно работает над своей борьбой.

«Вам, ребята, лучше быть осторожными. Я тоже умею бороться. Я еще даже не показал вам всем свои приемы. Я изучал дагестанцев. Я хочу быть таким же хорошим, как эти Хабибы и Исламы в плане грэпплинга. Я собираюсь продолжать работать над своим грэпплингом. Я буду продолжать становиться лучше», — приводит слова Каннонье Sportskeeda.

Каннонье победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Джаред Каннонье
UFC
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