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Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

02:25
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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В селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана прошли похороны заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. На церемонии присутствовали близкие родственники.

«Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного», — сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

Напомним, Нурмагомедова-старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию в апреле. Из-за ухудшения состояния пациента перевезли из Дагестана в Москву. По сообщениям СМИ, специалист дважды впадал в кому.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8884829

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