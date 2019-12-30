Абдулманап Нурмагомедов: «Не сомневаюсь в том, что Махачев разберет Макгрегора и задушит»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью «СЭ» заявил, что его ученик Ислам Махачев вне всяких сомнений победи ирландца Конора Макгрегора, если такой бой состоится.

— Я считаю, что Ислам на сегодня сильнее Конора, — сказал Нурмагомедов-старший. — В чем именно? Мы же сравниваем, как борются Ислам и Хабиб. Смотрим, как в последнее время бьет Ислам. Он роняет оппонента в нужный момент. А уровень грэпплинга у Махачева высочайший. Ислам дорос до чемпионских амбиций.

— У Ислама в перспективе бой с Кевином Ли, у него будет восемь побед подряд, и он станет реальным претендентом. Абсолютно не сомневаюсь в том, что Махачев разберет Конора, будет его контролировать и задушит, — отметил тренер.

Бой между 28-летним Махачевым (18 побед, 1 поражение в ММА) и 27-летним Кевином Ли (18 побед, 5 поражений) может состояться 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Ислам сильнее его и в стойке, и в борьбе, и в партере, — уверен отец Хабиба. (Илья Андреев)