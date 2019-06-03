Абдулманап Нурмагомедов хочет, чтобы Хабиб встретился с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен завершить историю противостояния с американцем Тони Фергюсоном. Об этом заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Фергюсон и Нурмагомедов должны были несколько раз провести поединок, однако бой так и не состоялся по причине того, что оба спортсмена получали травмы.

- Моя мечта - бой с Фергюсоном. Нам необходимо переиграть его и закончить эту историю, - цитирует ТАСС Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов проведет следующий поединок на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. При этом соперник на данный поединок еще не определен.