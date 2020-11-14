Абдо рассказал про нападение на него и Харитонова
Российский боев Руслан Абдо не понимает из-за чего Адам Яндиев напал на него и Сергея Харитонова. Инцидент произошел в Лужниках после турнира по MMA.
— Ни с того, ни с чего, практически со спины, не совсем по-мужски, — приводит РЕН ТВ слова Абдо. — У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт.
Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/771739-boets-abdo-rasskazal-pro-napadenie-na-nego-i-kharitonova-ne-po-muzhski