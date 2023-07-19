Бо Никал высмеял борьбу Чимаева: «Каждый восьмилетний ребенок в Пенсильвании может это повторить»

27-летний американский средневес Бо Никал (5-0) не считает Хамзата Чимаева (12-0) высококлассным борцом.

«На самом деле это забавно, я недавно видел видео, где он соревнуется с каким-то парнем… Я посмотрел несколько фрагментов его борьбы, он хорош, но он соревнуется с 16-летними детьми. Я подумал: «Ладно, это же шутка».

Буквально единственное, что он делал, — это финт, финт, финт и проход в две ноги. Чувак, каждый восьмилетний ребенок в Пенсильвании может сделать это… Этот парень — хороший борец? О чем мы вообще говорим?» — сказал Никал в интервью Майклу Биспингу.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.