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17-летняя дочь бывшего чемпиона UFC дебютирует в ММА

03:43
17-летняя Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC (слева).
17-летняя Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC (слева).

17-летняя Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе американца Фрэнка Мира, проведет первый профессиональный бой в ММА 22 октября на турнире Ikon Fight Federation в Мексике. Об этом MMA Junkie сообщил менеджер спортсменки Малки Кава. Соперница Мир еще не определена.

Мир провел последний бой в декабре 2018 года, проиграв на турнире Bellator Хави Айяле. Всего на счету 41-летнего бойца 19 побед и 13 поражений в ММА.

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