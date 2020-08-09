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«11 недель до боя». Хабиб — о подготовке к поединку с Гэтжи

9 августа 2020, 16:47
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. 31-летний спортсмен показал, как готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.

— 11 недель до боя, вроде бы все по плану, ни дня без изобразительного искусства, — написал Хабиб.

Нурмагомедов победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.

Нурмагомедов 24 октября проведет защиту титула чемпиона в легком весе против Джастина Гэджи.

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