Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. 31-летний спортсмен показал, как готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.

— 11 недель до боя, вроде бы все по плану, ни дня без изобразительного искусства, — написал Хабиб.

Нурмагомедов победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.

Нурмагомедов 24 октября проведет защиту титула чемпиона в легком весе против Джастина Гэджи.