«11 недель до боя». Хабиб — о подготовке к поединку с Гэтжи
9 августа 2020, 16:47
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. 31-летний спортсмен показал, как готовится к поединку с американцем Джастином Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.
— 11 недель до боя, вроде бы все по плану, ни дня без изобразительного искусства, — написал Хабиб.
Нурмагомедов победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.
Нурмагомедов 24 октября проведет защиту титула чемпиона в легком весе против Джастина Гэджи.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...