Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» рассказал о самых запоминающихся моментах в карьере Хабиба Нурмагомедова.

— Уверен, что он больше не вернется в UFC, — сказал «СЭ» Габулов. — Речь Хабиба была эмоциональной, но конкретной. Нурмагомедов — не шоумен. В своей карьере он всегда подкреплял слова действиями: мы видели это в том числе и в противостоянии с Макгрегором. Он вышел на уровень спортивной легенды и принял правильное решение, которое не изменит.

Мне в карьере Хабиба запомнились два момента — это вообще одни из самых ярких событий в истории спорта. Во-первых, то, как он отстоял честь своей семьи и отца в поединке с Макгрегром и все, что произошло сразу после боя. Нурмагомедов поступил по-мужски, последовательно — заставил всех отвечать за свои слова. Во-вторых, вчерашняя молниеносная победа и речь после неё. Это было очень искренне: Хабиб не пытался выглядеть хорошим, а просто сказал и сделал то, что было у него на душе, ради умершего отца. (Севастиан Терлецкий)