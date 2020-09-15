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Трамп назвал Хабиба бойцом номер один в мире

08:58
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
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Президент США Дональд Трамп заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов — сильнейший боец ММА в мире. В октябре Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

— Гэтжи предстоит грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий — прим. «СЭ»), — приводит RT.com слова Трампа. — Джастин сказал, что нокаутирует его. Бой будет прямо перед президентскими выборами, но мы собираемся посмотреть его. Я буду смотреть. Это будет невероятный поединок.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА (12-0 в UFC). У 31-летнего Гэтжи — 22 победы и 2 поражения (5-2 в UFC ). Их поединок пройдет 24 октября на UFC 254.

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