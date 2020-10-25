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«Решение Хабиба — ложка дегтя для всех болельщиков». Шестаков — о завершении карьеры Нурмагомедова

14:58
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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал решение российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Конечно, это решение Хабиба стало ложкой дегтя на вчерашнем спортивном празднике для всех любителей смешанных единоборств. Со своей стороны могу лишь выразить надежду, что мы еще увидим выступления титулованного российского самбиста в других организациях», — цитируют Шестакова «Известия».

«Сначала он переиграл американского спортсмена тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов, затем технически. От поражения уже в первом раунде Джастина Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приемом», — добавил президент Международной федерации самбо.

«Сначала он переиграл американского спортсмена тактически, внезапно взвинтив темп, к чему американец оказался не готов, затем технически. От поражения уже в первом раунде Джастина Гэтжи спас гонг. Но во втором Хабиб реализовал свой план на бой, переведя поединок в партер и завершив схватку удушающим приемом», — отметил Шестаков.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1078295/2020-10-25/shestakov-nazval-lozhkoi-degtia-reshenie-nurmagomedova-zavershit-kareru

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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