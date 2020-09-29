Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

«До UFC 254 остается меньше месяца. Это будет незабываемый вечер боев!» — говорится в сообщении.

Турнир пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Бой Нурмагомедова и Гэтжи станет главным событием UFC 254.

32-летний Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграла все 28 поединков в ММА (восемь нокаутов). 31-летний Джастин Гэтжи побеждал 22 раза (19 нокаутов) при двух поражениях.