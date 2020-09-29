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Представлен официальный постер поединка Хабиб — Гэтжи. До боя осталось меньше месяца

29 сентября 2020, 23:37
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото Instagram.
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото Instagram.

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

«До UFC 254 остается меньше месяца. Это будет незабываемый вечер боев!» — говорится в сообщении.

Турнир пройдет 25 октября на «Бойцовском острове» в Дубае (ОАЭ). Бой Нурмагомедова и Гэтжи станет главным событием UFC 254.

32-летний Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он выиграла все 28 поединков в ММА (восемь нокаутов). 31-летний Джастин Гэтжи побеждал 22 раза (19 нокаутов) при двух поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFuwYvpsDdu/

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