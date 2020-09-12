Нурмагомедов остановил подготовку к бою с Гэтжи из-за больного зуба

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прервал подготовку к бою с Джастином Гэтжи из-за болезни.

— Подготовка проходит отлично, прилетел в Эмираты, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь, — цитирует Нурмагомедова ТАСС. — У меня заболел зуб и опухла щека, думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь. Если видели меня на турнире, посвященном отцу, 9 сентября, то заметили, что я был в маске, это тоже связано с зубом.

Думаю, послезавтра начну снова тренироваться, пока все идет нормально, активная работа началась еще в июле.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) пройдет на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.