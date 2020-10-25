«Кайфуй на пенсии». Миочич дал пожелание Хабибу
10:29
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за блестящую карьеру. 32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.
«Хабиб, лови поздравления! Было очень приятно наблюдать за твоими боями. А теперь кайфуй на пенсии», — написал Миочич в сторис в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
Опрос
проголосовало: 8192Все опросы
Хабиб — лучший боец в истории UFC вне зависимости от весовой категории?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры