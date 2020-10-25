«Кайфуй на пенсии». Миочич дал пожелание Хабибу

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за блестящую карьеру. 32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.

«Хабиб, лови поздравления! Было очень приятно наблюдать за твоими боями. А теперь кайфуй на пенсии», — написал Миочич в сторис в Instagram.