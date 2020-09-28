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Хабиб vs Гэтжи: превью главного боя UFC 254

15:25
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото instagram.com
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото instagram.com
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24 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) проведет бой с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2). Турнир UFC 254 пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

А вот видео-превью к поединку.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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