Хабиб vs Гэтжи: превью главного боя UFC 254
15:25
24 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) проведет бой с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2). Турнир UFC 254 пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
А вот видео-превью к поединку.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция
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