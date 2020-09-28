Хабиб vs Гэтжи: превью главного боя UFC 254

24 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) проведет бой с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи (22-2). Турнир UFC 254 пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

А вот видео-превью к поединку.