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«Хабиб, ты — лучший». Старридж поздравил россиянина с победой в бою с Гэтжи

12:30
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниэл Старридж в Twitter поздравил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи.

32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.

«Хабиб, это было очень круто, победа нового уровня. Для меня ты лучший боец всех временен. Легенда, хорошей пенсии», — написал Старридж.

На данный момент футболист пребывает без клуба.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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