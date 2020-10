Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниэл Старридж в Twitter поздравил российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи.

32-летний россиянин победил Джастина Гэтжи сабмишеном во втором раунде турнира UFC 254 и объявил о завершении карьеры. Хабиб остался чемпионом промоушена в легком весе, всего в ММА у него 29 побед в 29 боях.

«Хабиб, это было очень круто, победа нового уровня. Для меня ты лучший боец всех временен. Легенда, хорошей пенсии», — написал Старридж.

На данный момент футболист пребывает без клуба.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.

Wow @TeamKhabib is next level. Few more dominant victories and he's the GOAT in my opinion. That was special , congrats champ! #UFC254