«Хабиб показал всему миру истинные ценности мужчины». Габулов о завершении карьеры Нурмагомедова

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение бойца Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру.

— Был очень удивлен, что после боя Хабиб объявил о завершении карьеры, — заявил «СЭ» Габулов. — Это было эмоционально, красиво и трогательно. Важен даже не сам факт — смысл гораздо глубже. Нурмагомедов показал всему миру истинные ценности мужчины — это семья, родители. Ничего не может быть важнее — ни миллионы долларов, ни титулы, ни популярность и признание. Таким поступком Хабиб заслуживает еще больше уважения.

То, как Нурмагомедов победил вчера, — это искусство. Все сложилось: его трудолюбие, высокий интеллект, железный дух, большое мастерство. Хабиб однозначно уходит на пике своей формы и в самый нужный момент. (Севастиан Терлецкий)