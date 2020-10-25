Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

«Хабиб показал всему миру истинные ценности мужчины». Габулов о завершении карьеры Нурмагомедова

13:22
Теги:

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение бойца Хабиба Нурмагомедова завершить спортивную карьеру.

— Был очень удивлен, что после боя Хабиб объявил о завершении карьеры, — заявил «СЭ» Габулов. — Это было эмоционально, красиво и трогательно. Важен даже не сам факт — смысл гораздо глубже. Нурмагомедов показал всему миру истинные ценности мужчины — это семья, родители. Ничего не может быть важнее — ни миллионы долларов, ни титулы, ни популярность и признание. Таким поступком Хабиб заслуживает еще больше уважения.

То, как Нурмагомедов победил вчера, — это искусство. Все сложилось: его трудолюбие, высокий интеллект, железный дух, большое мастерство. Хабиб однозначно уходит на пике своей формы и в самый нужный момент. (Севастиан Терлецкий)

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

Опрос

проголосовало: 10575
Все опросы
Хабиб — лучший боец в истории UFC вне зависимости от весовой категории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир