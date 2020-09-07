Хабиб ответил Гэтжи, который усомнился в авторитете его тренера

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опроверг слова своего будущего соперника Джастина Гэтжи, который заявил, что тренер Хавьер Мендес не имеет никакого отношения к геймпланам российского бойца. Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ).

— В этом плане он абсолютно неправ, — сказал Хабиб в интервью МИЦ «Известия». — Хавьер Мендес с 2012 года — один из важнейших людей в моей карьере. Мы всегда говорим, что он — «намбер ту». Отец — «намбер уан». Последние дней 40 у меня идет усиленная подготовка. Хавьер мне звонит и говорит: «Хабиб, мы же готовимся?» «Да». «Отправь мне, пожалуйста, видео спарринга. Я хочу посмотреть». Я отвечаю: «Хорошо, отправлю». И не отправил — забыл. Потому что мне было непривычно отправлять свои спарринги, снимать. Через два дня он мне звонит, говорит: «Хабиб, ты мне обещал отправить спарринг, но не отправил. У нас сейчас тренировочный кемп. Понимаю, насколько тяжелое у тебя сейчас положение. Но мы должны оставаться профессионалами. Сними видео и отправь мне спарринг! Это я тебе уже в приказной форме говорю!» У нас хорошие, теплые, дружеские отношения, но когда наступает тренировочный кемп, время сборов, мы очень ответственно к этому относимся, а друг к другу — критически. А Гэтжи понятия не имеет, какое общение между мной и Хавьером Мендесом.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА (12-0 в UFC). У 31-летнего Гэтжи — 22 победы и 2 поражения (5-2 в UFC ).

Полностью интервью Хабиба читайте здесь