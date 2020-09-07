Хабиб объяснил, почему не хочет переходить в полусредний вес

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» объяснил, почему не хочет подниматься в полусредний вес. Перед последним боем против Дастина Порье вес россиянина был 70,3 килограмма.

— Я природный легковес, — сказал Нурмагомедов. — Моя карьера в UFC как началась в легком весе, так тут и закончится. Я не хочу прыгать в другие дивизионы, не хочу экспериментировать. Я себя чувствую очень хорошо в легком весе на протяжении восьми лет. И хочу закончить карьеру в этом весе.

Ближайший бой 31-летний Нурмагомедов (28-0) проведет 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет 31-летний американец Джастин Гэтжи (22-2).

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