Боксер Мэнни Пакиао поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«Поздравляю, Хабиб, с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты выступаешь. Уважение тебе», — написал Пакиао в Twitter.