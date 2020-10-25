«Было большой честью смотреть, как ты выступаешь». Пакиао — о победе Хабиба над Гэтжи
05:02
Боксер Мэнни Пакиао поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.
«Поздравляю, Хабиб, с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты выступаешь. Уважение тебе», — написал Пакиао в Twitter.
Congrats to the ? @TeamKhabib on a great win and a great career! It was a privilege to watch you compete. Respect! ?? #UFC254— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) October 24, 2020
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
Опрос
проголосовало: 3194Все опросы
Хабиб — лучший боец в истории UFC вне зависимости от весовой категории?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...