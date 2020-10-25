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«Было большой честью смотреть, как ты выступаешь». Пакиао — о победе Хабиба над Гэтжи

05:02

Боксер Мэнни Пакиао поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи на UFC 254. Россиянин одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

«Поздравляю, Хабиб, с большой победой и отличной карьерой! Было большой честью смотреть, как ты выступаешь. Уважение тебе», — написал Пакиао в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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