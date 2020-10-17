24 октября на Бойцовском острове около Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 254. Главным боем вечера станет поединок за титул в легком весе между действующим и непобедимым чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на пояс, временным чемпионом Джастином Гейджи.

Шоу UFC 254 начнется в субботу, 24 октября, с ранних прелимов в 17.15 по московскому времени. Предварительный кард турнира стартует в 19.00, а основной кард начнется в 21.00.

Время начала главного боя вечера Хабиб — Гейджи — ориентировочно в 23.00 24 октября (мск).

Основной кард турнира и главный бой вечера в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира Хабиб — Гейджи.

Полное расписание всех боев турнира UFC 254, ключевая информация о шоу на Бойцовском острове, статистика Хабиба и Гейджи (альтернативное написание — Гэтжи), а также их путь к этому поединку и прогноз — в нашем материале здесь.

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