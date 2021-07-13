«Выглядело фальшиво». Хабиб — о трештоке Конора перед боем с Порье
13 июля 2021, 23:10
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал трешток Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье.
«Как говорил Порье: это была пустая болтовня. Это был фальшивый Конор, я так считаю. Несколько месяцев назад он был таким добрым, а тут он вдруг стал наоборот — злым. Со стороны это выглядело фальшиво. По этой причине его трешток против Порье не сработал», — сказал Хабиб ESPN.
10 июля Порье победил Макгрегора техническим нокаутом на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда.
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю