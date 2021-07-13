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«Выглядело фальшиво». Хабиб — о трештоке Конора перед боем с Порье

13 июля 2021, 23:10
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал трешток Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье.

«Как говорил Порье: это была пустая болтовня. Это был фальшивый Конор, я так считаю. Несколько месяцев назад он был таким добрым, а тут он вдруг стал наоборот — злым. Со стороны это выглядело фальшиво. По этой причине его трешток против Порье не сработал», — сказал Хабиб ESPN.

10 июля Порье победил Макгрегора техническим нокаутом на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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