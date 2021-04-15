Пресс-служба UFC опубликовала видеоанонс главного боя турнира UFC 264, в котором сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Мероприятие состоится в Лас-Вегасе (США). Турнир пройдет в присутствии болельщиков и состоится 10 июля.

Этот поединок станет третьим для Макгрегора и Порье между собой. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. 12 апреля Макгрегор заявлял, что его поединок с Порье не состоится.