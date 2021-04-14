Порье извинился за ссору с Макгрегором из-за отчислений в благотворительный фонд

Американец Дастин Порье принес извинения за свои обвинения в адрес ирландца Конора Макгрегора.

В прошедшие выходные между бойцами в социальных сетях возник спор о пожертвовании со стороны ирландца в благотворительный фонд американца. Макгрегор обещал перевести в фонд Порье 500 тысяч долларов, но до сих пор этого не сделал.

«Я очень дорожу своим благотворительным фондом. Но я погорячился и сделал поспешные выводы. Не стоило делать это достоянием общественности. Моя ошибка. Но все мы учимся на своих ошибках. Не хочу больше никакого негатива», — написал Порье в Twitter.

Бойцы легкой весовой категории встретятся в бою 10 июля на турнире UFC.

Порье в январе в главном поединке турнира UFC 257 победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. Это был второй бой между данными соперниками. Первый состоялся в 2014 году и завершился победой ирландца техническим нокаутом в первом раунде.