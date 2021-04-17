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Билеты на бой Конора и Порье были распроданы за секунды

09:17
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Билеты на турнир UFC 264, в главном бою которого легковесы Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут трилогию, были распроданы за считанные секунды.

Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт, уточнив, что речь идет о 20,800 распроданных билетах.

Публикация от Dana White (@danawhite)

«Бууум! Увидимся в Вегасе», — написал Уайт, приложив фотографию, на которой информация о распроданных билетах.

Турнир UFC 264 состоится в ночь на 11 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Первый поединок между бойцами состоялся в 2014 году в Вегасе, и тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор. Реванш прошел в январе 2021 года в Абу-Даби, где уже победа техническим нокаутом досталась Порье.

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