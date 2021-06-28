Нурмагомедов поделился ожиданиями от третьего поединка между Макгрегором и Порье
11:22
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от третьего поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в легком дивизионе Дастином Порье.
«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
Третий поединок Макгрегора и Порье состоится 11 июля.
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