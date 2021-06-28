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Нурмагомедов поделился ожиданиями от третьего поединка между Макгрегором и Порье

11:22
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото Reuters
Конор Макгрегор и Дастин Порье. Фото Reuters
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях от третьего поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в легком дивизионе Дастином Порье.

«Первый раунд я за Конором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Порье», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий поединок Макгрегора и Порье состоится 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xv3fXn55mrc&t

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