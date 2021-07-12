Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи похвалила Конора Макгрегора за его выходки после боя с Дастином Порье на UFC 264.

«Я поражена тем, как ты начал продвигать следующий бой, едва не оказавшись на настиле [после травмы] - у меня бы не хватило ума сделать это. Другим бойцам, UFC и СМИ повезло, что у них есть ты», — написала Роузи в Twitter.

I'm amazed that as soon as you hit the ground you were already promoting the next fight @TheNotoriousMMA — I def wouldn't have had the mind to do that. The other fighters, @ufc and media are lucky to have you. — Ronda Rousey (@RondaRousey) July 11, 2021

В ответ Конор Макгрегор поблагодарил Ронду Роузи за добрые слова.

«Спасибо за сообщение, Ронда! Я очень ценю это», — ответил Макгрегор.

Thank you for the message Ronda!

I appreciate it greatly ?? https://t.co/850LvnJFPn — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в связи с тем, что ирландец сломал левую ногу в конце первого раунда.