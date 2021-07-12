Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Роузи — Макгрегору: «Бойцам, UFC и СМИ повезло, что у них есть ты»

09:28
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Теги:

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи похвалила Конора Макгрегора за его выходки после боя с Дастином Порье на UFC 264.

«Я поражена тем, как ты начал продвигать следующий бой, едва не оказавшись на настиле [после травмы] - у меня бы не хватило ума сделать это. Другим бойцам, UFC и СМИ повезло, что у них есть ты», — написала Роузи в Twitter.

В ответ Конор Макгрегор поблагодарил Ронду Роузи за добрые слова.

«Спасибо за сообщение, Ронда! Я очень ценю это», — ответил Макгрегор.

Порье победил Макгрегора техническим нокаутом в связи с тем, что ирландец сломал левую ногу в конце первого раунда.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Стеша Маликова покорила сердце русского суперталанта Капризова? Как выглядит дочь знаменитого певца
Лидер Кубы призвал сторонников власти выходить на улицы
Решившая познакомить котенка с младенцем кошка растрогала Сеть
Видео: пассажир рейса Москва-Анталья открыл аварийный люк
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд